桃園就業增加自住多 首購族愛平鎮蘆竹中壢

（中央社記者韋樞台北29日電）房仲依據勞動部資料，近6年桃園就業人口數增幅6.7%，為六都之冠，帶動自住占比達9成，其中平鎮、蘆竹、中壢因學區優質、交通便利、房價親民三大因素，吸引諸多首購族入住。

近6年六都就業者人數增幅中，桃園市以6.70%居冠，台南市以5.50%居次，高雄市以3.90%居第3，台北市以3.10%最末。

信義房屋統計桃園近4年來購屋概況，整個桃園首購占比54.1%；以行政區來排名，平鎮有高達60.4%為首購族，其次是蘆竹(56.4%)及中壢(55.4%)，均有強勁的自住需求。

信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，在少子化下，平鎮工業區內的南勢國小卻逆勢增班，可見就業人口持續增加，加上家長重視學區，平鎮內有6所大學、20幾所國小，文教氣息濃厚；南勢重劃區內則有大型量販店及國民運動中心，機能完善，吸引不少內壢、平鎮等工業區的首購族來此購屋。

另外，蘆竹和中壢因為地緣關係，在桃園機場工作者偏好在此區購屋。信義房屋大竹店店長梁志名表示，蘆竹離交流道近，吸納不少空勤、地勤、貨運業者等購屋人。

中壢則受惠交通便利而深受自住客喜愛。信義房屋中壢忠福店店長黃范銘表示，中壢以火車站為核心，更有機場捷運可直達台北火車站，要搭高鐵亦不遠，吸引機場工作者及工業區員工在此購屋。（編輯：王永志）1080129