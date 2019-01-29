康舒拚太陽能發電 電源產品朝三高一低邁進

（中央社記者韓婷婷台北29日電）康舒總經理高青山表示，今年將加速拓展太陽能發電，可望逐步開花結果，全力發展綠色新能源事業，朝向電源供應整合製造與服務業邁進，其中燃料電池電源成長將是今年亮點。

新金寶集團今天舉行旺年會，集團成員康舒宣示電源產品將朝向「三高」(高效率、高瓦特數、高密度)「一低」(低成本) 展翅高飛。

高青山表示，綜觀康舒2018年消費性及工業性電源兩大產品，雖因經濟增溫，原物料採購成本急速上漲致獲利減少，但營收成長超越目標，合併營收新台幣187.33億，較前一年度增加5.23%。

為因應詭譎多變的中美貿易戰、快速應變市場、客戶需求變化與產業環境改變，高青山表示，將分散全球製造基地風險，並加速產線智慧自動化，擴大台灣及東南亞產能。台灣廠將擴增約一倍產能，年產值在2020年從現在的17億元拉高到30億元，主要生產伺服器等高階產品；菲律賓廠則再擴增三期廠房，預計今年下半年投產，屆時營收占比將從15%拉高到20%至30%比重，產品涵蓋所有產品線。

展望2019年，高青山表示，消費性電源業績受惠新客戶與新產品量產加持，仍將挹注今年營收，並著力提升主流產品比重如物聯網(IoT)、智慧家庭、電競、監控電源等，維持成長動能。工業電源則受惠雲端資料中心、AI與大數據應用帶動將持續成長。

高青山預估，燃料電池電源領域將會是康舒今年營運成長的亮點，近幾年跟隨國外重要客戶在全球拓展業務，受益於印度、日本、韓國推動基礎建設商機，燃料電池電源業績占康舒營收比重將持續增加。康舒也期許智慧綠能新事業在2019年開花結果，朝向電源供應整合製造與服務業邁進。（編輯：黃國倫）1080129