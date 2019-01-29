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華南銀100週年 蘇嘉全期許金融業向前邁進

最新更新：2019/01/29 22:39

（中央社記者范正祥台北29日電）立法院長蘇嘉全今天晚間出席「華南銀行100周年慶祝酒會」，祝賀未來華南銀行能永續經營，為接下來好幾個百年繼續努力，也期許台灣的金融業永續經營往前邁進。

蘇嘉全致詞時表示，100週年是段非常漫長的日子，有名望的商家常常會強調自己「百年老店」的招牌，而這樣的老店會繼續存在，絕對是有它過人的經營之道，銀行界和其他企業也是如此。

他指出，華南銀行這100年來持續不斷在成長，100年前林明成的父親林熊徵創辦「株式會社華南銀行」，之後有段時間被政府收歸國有，接著又成功民營化，因此華南銀行兼具私人銀行的效率與活力，以及公家銀行的穩健體質。

蘇嘉全表示，去年由卓越雜誌主辦的「2018台灣地區銀行服務評比調查」評比，華南銀行更是第3度蟬聯金控銀行類「最佳永續經營獎」，這點要給予吳當傑以及林明成最高的肯定。

蘇嘉全說，銀行的經營非常的不容易，特別是現在科技進步，數位金融的競爭非常激烈，但是他相信華南銀行都已經準備好了，未來銀行的經營，絕對會走在時代的尖端，朝科技數位化的方向快速發展。

蘇嘉全引用美國摩根大通創辦人，銀行家約翰．摩根曾經講過兩句話，一句是：「個人的信用是財產，公眾的榮譽是保障金。」另一句是：「金錢買不到人格。」他表示，這兩句套用在銀行經營上也是如此，因為信用就是銀行最大的資產，而企業的品格也是用金錢買不到的。

他期許未來華南銀行能永續經營，為接下來好幾個百年繼續努力，讓台灣以華南銀行為榮，也期盼華南銀行能作為標竿，引領台灣的金融業往前邁進。（編輯：黃國倫）1080129

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