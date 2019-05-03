風之國度熱賣 傳奇網路首季每股賺1.52元

（中央社記者韓婷婷台北3日電）傳奇網路遊戲第1季受惠手機遊戲「風之國度」表現亮眼，單季營收新台幣8.16億元，年增336.04%，稅後淨利1.68億元，每股盈餘為1.52元，大幅優於去年同期虧損0.74元。

傳奇網路2019年第1季遊戲收入主要來自於自製研發線上遊戲「幻想神域」、「星界神話」、「精靈樂章」，以及手機遊戲「幻想神域：啟源女神」與「風之國度」。第1季來自遊戲收入及權利金收入分別為7.81億元及3500萬元，分別占整體合併營收9成與1成。

傳奇網路表示，傳奇將自有遊戲IP「拉普拉斯的神子」授權中國簡悅開發製作手機遊戲「風之國度」，去年12月在台上市，創下營收佳績，成功帶動集團收益轉虧為盈。3月初時進一步登陸東南亞，日版亦於4月底正式上市，適逢日本黃金十連休，盼能取得良好成績。

此外，日本子公司代理「幻想神域」及手遊「星界：王冠」人氣亦不減，為傳奇網路集團主要營運動能之一。

展望未來，傳奇表示，仍有數款遊戲同步進行開發，預計將陸續釋出消息，將積極拓展海外版圖，進一步與國外合作夥伴建立策略聯盟，提升獲利效益。（編輯：張均懋）1080503