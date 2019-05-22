金管會軟硬兼施 促業者多賣保障型與高齡化保單

（中央社記者邱柏勝台北22日電）為讓保險回歸保障本質，降低保險公司保費收入過度成長的問題，金管會同時祭出棍子與胡蘿蔔，引導業者銷售保障型與高齡化保險商品，未來民眾恐難買到高利率的儲蓄型保單。

因應新會計準則IFRS 17公報上路，以及健全保險產業發展，保障保戶權益，金管會今天召開壽險業負責人座談會，邀請22家壽險公司董事長及總經理與會，由金管會主委顧立雄親自主持，並於會後提出5大政策方向，包含調整保險商品結構、強化壽險業資本結構、導正不當銷售行為、強化壽險業風管能力及IFRS 17接軌措施等。

其中對一般民眾影響最大的，便是保險商品結構的調整，此舉恐導致民眾未來不太容易買到儲蓄型保單。金管會保險局表示，目前壽險業大量銷售儲蓄型保單，導致保費收入快速成長，但由於儲蓄型保單兼具投資功能，對利率變動的敏感度較高，受IFRS 17的影響也較大。

保險局長施瓊華表示，儲蓄並非保險的本意，民眾需考量「儲蓄」兩個字與「保險」的關聯性是什麼。保險應該提高保障，才具有保險的屬性，避免過度趨向理財，才是保險公司推出這項保險商品的價值。

施瓊華又說，保障型商品利率敏感度較低，也有利未來接軌IFRS 17。保險公司必須思考這個問題，多銷售保障型商品，提高保障額度，民眾才會從保險中獲得保障。至於儲蓄型保單雖可兼顧理財，但它仍是「保險的附屬」，而非主要價值。

依據金管會規劃，近日將修正人身保險商品審查應注意事項，並建立傳統型人壽保險門檻比率，確保保險業可以承擔一定死亡風險。另外，針對銷售保障型及高齡化保險商品的初年度保費收入（FYP）占比達60%的業者將給予獎勵。

例如，保險業者去年銷售保障型商品保費收入占比達標，當推出原本需要核准制的新商品，就可改採備查制；對於未達標的業者，也會改變保險商品送審方式，藉以導正業者過度銷售儲蓄型保單、導致保費收入過度成長的問題，回歸保險保障本質。相關規定預計下半年發布，但會給業者緩衝期。

根據金管會統計，去年銷售保障型及高齡化保險商品的初年度保費收入（FYP）占比已逾60%的業者包含元大人壽、康健人壽、第一金人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、新光人壽、台灣人壽與中國人壽。（編輯：李信寬）1080522