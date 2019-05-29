台灣手機銷量低迷 品牌商高層：健康常態

（中央社記者江明晏台北29日電）台灣智慧機市場銷售低迷，去年跌破700萬支，OPPO台灣市場總經理施晃嘉認為，消費者過去因綁約被迫換機，現在反而是健康的常態，OPPO也在台推出新系列Reno搶攻中高階市場。

台灣智慧機市場銷售低迷，去年跌破700萬支僅剩下660萬支，新上任的OPPO台灣市場總經理施晃嘉今天在記者會上受訪時表示，過去800萬支一年的銷量規模有被「過度拉抬」之嫌，因為綁約時間到了，消費者就會換機，等於強迫消費，現在回歸到每個月50萬支上下的水準，反而是健康的常態，估計未來會維持這個水平。

他表示，電信與通路的手機銷售從8比2一路降到7比3，目前已降到6比4，顯示透過綁約購買手機的人口逐漸下降。

OPPO今天在台宣布推出Reno系列，價格訂在新台幣1萬7900元，10倍變焦版更上看近2.5萬元，施晃嘉指出，2萬多元還是OPPO的處女地，但目前沒有設定銷售目標，OPPO致力提供更多元的價格帶，目前旗下A系列價格設定約在7000至1萬元，R系列1萬5000元至2萬元。

根據通路資料顯示，台灣4月手機市場，Apple以24.1%、三星以23.3%位居第一與第二，OPPO在4月銷售量以市占9.2%，排名第3，贏過華為的8.9%。

OPPO已經在海外銷售達40多個國家，進入第二個十年的開端年，OPPO今天表示，在5G市場肯定不會錯過，2015年就成立5G團隊，已積極跟各國電信業者測試中。

針對華為近期因Google支援問題，台灣電信商陸續宣布不引進銷售新機，施晃嘉表示，OPPO不便評論，只做扎實的事情，把基礎工作好，結果就會出來，而市場變化也很快。（編輯：楊凱翔）1080529