網龍找到贏的模式 看好手遊IP帶動獲利

（中央社記者張良知台北30日電）遊戲廠商中華網龍今天在櫃檯買賣中心舉行業績發表會，智冠集團財管中心總經理鍾興博指出，台灣遊戲產業已正式脫離谷底，網龍也在原有的知名遊戲IP成功轉型手遊下，可望延續去年第3季以來的獲利模式。

鍾興博表示，台灣遊戲產業因轉型不順呈現多年虧損，不過在體質調整及摸索營運模式後，去年包括獲利金額及家數雙雙轉正，已正式脫離谷底，真正走出陰霾；今年遊戲產業整體獲利已逾新台幣11億元，慢慢摸索到如何開發、行銷、營運手遊產品。

鍾興博指出，網龍在手遊系列已找到正碓的方向，將原本公司知名遊戲IP原汁原味的呈現在手遊上，不僅省去過去要付的簽約金及分成，最重要是不用砸大錢行銷，轉型手遊含金量高。

中華網龍2018年因推出吞食天地M帶動全年轉虧為盈，每股盈餘0.45元，今年首季單月營收維持在新台幣6000萬元以上，單季每股盈餘0.44元，連續3季維持獲利。鍾興博表示，吞食天地M於5月14日在泰國上市，新手遊戀愛盒子M也於5月16日在台灣上線，可望帶動5月起營收回升，第2季營收及獲利都有機會優於首季。

以下半年來看，鍾興博指出，吞食天地M預計第3季在越南推出，第4季將推出黃易群俠傳M，營收貢獻可望超過吞食天地M，預期2020年再推出落櫻散華抄2、尋秦記M及中華英雄M等知名遊戲。（編輯：張均懋）1080530