郭台銘憂金融海嘯再現 學者：不至於

（中央社記者劉麗榮台北3日電）鴻海董事長郭台銘日前表示，美中貿易戰越演越烈，比金融海嘯更大的風暴即將來臨，但中研院經濟研究所長簡錦漢今天說，不至於發生金融海嘯。

簡錦漢上午在中華經濟研究院發布5月製造業採購經理人指數（PMI）記者會上表示，目前股市震盪完全反映美中大戰的經濟情況，預期未來也不會有太好的表現，加上保險公告利率調低，種種因素加起來，「讓我們覺得比較悲觀」，但他不認為因為會有另一個金融海嘯。

面對媒體提問，美國又擬對墨西哥加稅，是否可能演變成全球性的金融海嘯。中經院長陳思寬表示，這是有可能性的，她不敢講可能性的大小，但不管未來如何，廠商的布局策略必然要考量分散風險。

中經院經濟展望中心助研究員陳馨蕙則認為，可以觀察恐慌指數（Volatility Index，VIX）、人民幣兌美元走勢等趨勢，前一波最大的震盪就是去年12月到今年1月，現在市場同步下跌，但跌幅沒有去年12月那麼明顯。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德接受中央社記者採訪表示，金融海嘯發生的原因比較多，跟貿易戰比較沒有直接的關係，1998年、2008年的金融海嘯發生時也沒有貿易戰，金融海嘯跟整個金融市場過度投資、貨幣政策寬鬆比較有關。

孫明德指出，貿易世界大戰對全球的經濟展望不好，現在的經濟貿易戰看起來滿嚴重，但對經濟造成的傷害還很難評估。另一方面，廠商對下半年景氣從原本的樂觀轉為悲觀保守，包括中鋼、台塑石化等大廠都紛紛提出景氣轉向的預警。

他說，根據台經院的調查也有這樣的趨勢，景氣從去年12月到今年4月，逐步往上走，到5月被貿易戰打斷。而貿易戰仍是現在進行式，最後結果不得而知。他分析，「美股高度決定川普態度」，以5月美股表現來看，美國應該會盡快謀求和談，因此6月G20的「川習會」將備受矚目。（編輯：鄭雪文/林孟汝）1080603