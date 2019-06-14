東元通過配息0.9元 布局電動車搶進離岸風電

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）東元今天上午股東會通過每股配息0.9元，董事長邱純枝表示，東元深化生產智能與自動化，布局電動車與電動船市場，搶進離岸風力發電機供應鏈清單。

展望今年營運，邱純枝在對股東報告指出，主要預測機構對全球景氣預估，將呈現衰退，面臨經營環境更加挑戰的一年，公司將持續以「節能、減排、智能、自動」為發展重點，聚焦馬達物聯網數位服務、變頻器倍數成長、機電方案銷售、海外機電工程、智慧社區等面向。

其中在生產智能與自動化部分，邱純枝表示，將以製造執行系統（MES）為中心，建置全廠工業物聯網，同時結合大數據分析，打造機電智能工廠解決方案；並擴大導入無人搬運車與優化服務型機器人，提升工廠作業效率。

在節能減排方面，邱純枝表示，公司投入研發高效率低能耗永磁動力馬達，同時運用「同步磁阻輔助型永磁技術」，開發牽引動力模組，布局電動車與電動船應用市場。

東元也積極搶進離岸風力發電機供應鏈清單，並規劃後續併網電力控制盤、風機整機在地組裝，以台灣市場為起點，就近打入日本、韓國與東南亞等市場。

在印度市場布局，東元強攻動力節能解決方案和智慧監控，未來不排除規劃設立高效率馬達廠，也考慮進軍印度電動車動力系統市場。

東元自結今年5月合併營收新台幣43.35億元，較去年同期43.32億元微增0.07%，累計今年前5月自結合併營收196.99億元，較去年同期209.24億元減少5.86%。

東元去年全年合併營收501.04億元，較前年減少1.64%，去年稅後淨利31.5億元，較前年微增1.86%，去年每股稅後純益1.59元，較前年EPS 1.56元略佳。

公司指出，去年中國大陸因先前貫徹產銷分離政策，以市場需求為導向，持續擴大大馬達產業市占，並掌握一帶一路商機，另聚焦減速機及防爆電機策略；北美地區受大馬達接單成長推動，歐洲主要關聯企業減速機需求回溫，營收均有二位數成長，澳洲成長率也超過5%，外加台灣其他重要關聯企業營收增加。（編輯：楊玫寧）1080614