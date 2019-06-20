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房市冷豪宅難賣 皇翔廖年吉：只好發展飯店

最新更新：2019/06/20 12:30

（中央社記者韋樞台北20日電）鮮少露面的皇翔建設董事長廖年吉表示，貿易戰不確定，台灣房市很不景氣，豪宅稅又未解禁，皇翔在中南部很難推案，他自嘆「可能八字不合」，因此只好往飯店領域發展。

皇翔建設今天股東會順利通過各項議案，每股配發現金股利新台幣1.8元。有小股東會在股東會提醒皇翔建設千萬不能碰公共工程，因為有太多建築業的前例，參與公共建設之後「身敗名裂」，遠雄大巨蛋即為一例；另外皇翔的年報顯示目前存貨高達224億餘元，皇翔應該設法先打消一些存貨再說。

皇翔發言人游玉華則答覆，皇翔有些土地和建案存貨在台北市的精華地，未來要找地也不太容易，所以還是審慎銷售；另外則有台北火車站旁京站廣場對面的飯店、臨沂街的飯店案正在興建；新北市土城區的住商混合案預計今年可申請使用執照，預計明年可交屋。

廖年吉會後告訴媒體，貿易戰的不確定性太高，雙北市小坪數房屋好賣，但豪宅案卻因豪宅稅未解禁而難銷售，至於中南部推案他則「不敢碰」，大概是「八字不合」。他過去曾在桃園南嵌推案，未料碰上大家樂瘋狂賭博，工地根本沒有勞工來做，情況相當糟糕。

廖年吉指出，皇翔這幾年改走飯店建案，例如台北車站台汽北站的五星級飯店案由萬豪集團來經營、臨沂街的飯店案則租給台灣藤田觀光來經營。

游玉華說，台汽北站的飯店案還在打地基，預計2022年完工，臨沂街飯店案2021年完工；位於土城的住商混合案推已售出2、3成，位於台北市民生社區的全棟12戶大坪數豪宅案，希望整棟出售為主。

多年未推新住宅案的皇翔目前在捷運永寧站附近推出30餘坪的小坪數住宅案，已獲取建照，目前正待容積移轉中。（編輯：楊凱翔）1080620

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