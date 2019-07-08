中國欲統一台灣 經濟大師：美掀貿易戰考量之一

經濟學大師泰勒．柯文（Tyler Cowen）認為，台灣與中國之間的關係，也是美國掀起貿易戰的考量之一。中央社實習記者胡清基攝 108年7月8日

（中央社記者潘姿羽台北8日電）曾有評論指出，中國最遲在2049年收復台灣，經濟學大師柯文表示，台灣對美國或許不是那麼重要，但美國在意台灣被統一後的全球局勢，與其等到中國日益強大，不如現在正面交鋒，這也是貿易戰戰略一部分。

泰勒．柯文（Tyler Cowen）是當代最重要的經濟學大師之一，外交政策雜誌評選為「全球百大思想家」，他目前任教於喬治梅森大學，並主持該校知名智庫Mercatus Center；柯文長期關心社會運動與文化經濟學，與另一位經濟學家亞歷克斯．塔巴羅克（Alex Tabarrok）共同主持的經濟學部落格「邊際革命」，為全球最受歡迎的財經部落格。

柯文今天出席今周刊主辦的國際高峰會，並以「貿易戰下的新世界」為題進行演講，他從另個角度來談美中貿易戰背後，層層的戰略考量。

他表示，曾有評論家指出，中國最遲2049年會奪回台灣，這是美國長期以來擔心的事情，不是說美國真的多愛台灣，但若中國把台灣拿下，美國卻沒有做什麼事，全球局勢可能掀起更大的波瀾。

柯文指出，如果中國順利拿下台灣，或許俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也會蠢蠢欲動，全球局勢紛亂，南韓可能開始打造核武，阿拉伯國家、土耳其也跟著發展武力，「突然間世界變成一場惡夢」。

他進一步表示，台灣或許不是那麼重要，但若中國打算奪下台灣，美國必須採取行動，那麼與其在中國愈來愈強大的時候才來對抗，比較簡單的做法是現在就正面交鋒，因為這是無可避免的。

柯文有過數次造訪中國的經驗，即便接觸到一些比較西方派、自由派的中國人民，都用英文溝通，但這些人同樣認為台灣是中國的一部分。

中國與台灣間的局面不僅只是兩岸議題，在全球局勢中更有其意義，柯文表示，這也是貿易戰當中的考量，或許兩岸關係未來有可能變成貿易戰協議的一塊。

從中國的角度來看美中貿易戰，會認為美國是為了打壓中國，柯文認為並非如此，美國與中國正面交鋒，為的是以「對美國有利」方式繁榮起來，只是這樣的舉動會影響到中國經濟，也因此，中國情緒不會太好，化解貿易戰就變得很困難。（編輯：林興盟）1080708