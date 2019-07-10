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S.H.E未續約 華研6月營收年減6.6%

最新更新：2019/07/10 15:57
文創股華研受S.H.E成員任家萱、田馥甄、陳嘉樺未續約影響，今年6月營收較去年同期略減，上半年營收也不及去年同期表現。（中央社檔案照片）
文創股華研受S.H.E成員任家萱、田馥甄、陳嘉樺未續約影響，今年6月營收較去年同期略減，上半年營收也不及去年同期表現。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北10日電）文創股華研今天公布6月合併營收新台幣1.24億元，年減6.6%；華研表示，下半年演藝活動旺季可期，加上串流音樂服務LINE MUSIC在台灣上線，有助於授權收入再添新動能。

累計1到6月，華研合併營收達7.1億元，較去年同期減少16.9%。

華研發布新聞稿說明，6月旗下藝人大型活動較5月少，且沒有新發行的實體產品，營收較5月減少13%，不過已逐季走高，今年第2季營收較第1季成長17.8%。受S.H.E成員任家萱、田馥甄、陳嘉樺未續約影響，今年6月營收較去年同期略減，上半年營收也不及去年同期表現，但獲利表現未受影響。

華研旗下藝人持續穩定接獲各地商演邀約，大型演唱會場次也陸續增加，上半年已舉辦10場演唱會，下半年預計排定18場，後續場次持續洽談中，今年全年演唱會場次將較去年的13場倍增。

華研指出，LINE MUSIC於台灣正式上線，華研也與LINE MUSIC有全方位的音樂內容合作，包括LINE來電通話鈴聲和答鈴、個人主頁背景音樂等。

華研表示，歌曲著作權IP是華研長期穩定的獲利來源，華研授權各大音樂串流平台，包括KKBOX、MyMusic、friDay音樂、Apple Music、Spotify及大陸網易雲音樂等。LINE MUSIC上線後，期許開拓出新的族群，帶動授權收入成長。（編輯：鄭雪文）1080710

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