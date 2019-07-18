美中貿易戰影響 企業上半年募資件數金額均衰退

（中央社記者劉姵呈台北18日電）金管會表示，受美中貿易戰影響，企業募資相對保守，今年上半年公開發行公司國內、外募資件數年減12.6%、金額年減16.52%，均較去年同期衰退，

金融監督管理委員會證券期貨局今天公布，民國108年上半年度公開發行公司國內募資申報生效案計有109件，金額為新台幣2507.66億元，加上2件海外募資申報生效案，金額28.8億元，總計有111件，金額為2536.46億元，較107年同期的127件、3038.41億元，件數減少12.60%，金額減少16.52%。

證期局副局長蔡麗玲表示，其中，公開發行公司今年上半年度國內募資占總募資金額的98.87%，海外募資占總募資金額1.13%，創自98年以來，也就是近10年來新低，顯示企業仍以國內募集資金為主。

她分析，募資件數與金額均較去年同期減少，主要是受美中貿易戰等國際市場變數影響，企業募資較保守外，企業海外募資縮手，轉以國內募集資金為主。

另外，今年上半年度公開發行公司辦理私募案件共42件，金額為188.65億元（占公私募合計金額比重為6.92%），較107年同期46件、429.97億元，件數及金額均減少，主要是因為107年上半年度有大型募資案件，像是國泰金募資420億、富邦金400億，基期相對較高。

今年上半年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款及充實營運資金為大宗。（編輯：林孟汝）1080718