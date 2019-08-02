通路商引進小米生態鏈商品 小米發聲明澄清

小米台灣2日發聲明表示，7月31日其他廠商舉辦記者會宣布引進的小米生態鏈產品，皆與小米台灣無任何關係，呼籲消費者透過小米官方正式授權通路購買。圖為小米台灣銷售的小米體重計2、米家LED智慧檯燈。（小米台灣提供）中央社記者吳家豪傳真 108年8月2日

（中央社記者吳家豪台北2日電）台灣通路商日前宣布引進小米生態鏈商品，小米台灣今天發出聲明澄清，「小米有品」電商平台尚未引進台灣市場，也未與任何台灣代理合作；非小米台灣銷售的商品，將無法透過小米台灣維修或換貨。

小米台灣的聲明指出，小米集團與多家生態鏈企業結為商業合作夥伴，除了雙方合作研發的小米、米家、米兔品牌產品以外，生態鏈企業與其自有品牌產品皆為獨立運作，與小米公司無涉。

小米台灣表示，「小米有品」為小米集團旗下的精品生活電商平台，平台上除小米、米家、米兔與生態鏈企業自有品牌產品之外，更開放非生態鏈企業的第三方品牌上架販售。目前「小米有品」電商平台尚未引進台灣市場，也並未與任何台灣代理進行合作。7月31日其他廠商舉辦記者會宣布引進的小米生態鏈產品，皆與小米台灣無任何關係。

小米台灣強調，非小米台灣銷售的小米、米家、米兔與小米生態鏈公司自有品牌產品，將無法透過小米台灣的官方售後服務管道進行維修或換貨。小米珍惜小米旗下的品牌，其他廠商頻繁使用「小米」、「米家」或「小米有品」等詞彙進行公開宣傳，恐造成消費者對購物訊息的混亂與疑慮。

小米台灣也說，產品引進皆經嚴選，經過嚴格的本地化產品測試、搭建完善的國際版伺服器架構，同時提供優質的售後服務。呼籲消費者購買小米、米家、米兔與小米台灣銷售的生態鏈公司自有品牌部分產品，應透過小米官方正式授權通路。（編輯：李信寬）1080802