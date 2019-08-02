佳世達：建置智慧工廠 看好人機協作

（中央社記者潘智義台北2日電）佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻今天表示，全球電子製造業一年大量導入機器人達12.1萬台，看好人機協作智慧工廠。

佳世達今天舉辦「智慧製造趨勢論壇」，邀請資策會專家說明政府智慧機械投資抵減方案，並邀請工業機器人大廠ABB分享智慧製造發展的驅動力，由佳世達和原見精機分享人機協作的最佳規劃。

李昌鴻認為，台灣以電子製造業為主流，在產品生命周期變短、缺工和少量多樣等趨勢下，未來除了會持續提高機器人比重外，還會持續增加對人機協作產線的需求。

在規劃人機協作生產線方面，佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶表示，相較於安全、必須將人完全隔離的傳統機器人產線，人機協作產線的生產空間布署更有彈性，可以有效提升坪效。

黃氣寶說，在充滿複雜精細動作的電子組裝產線中，人機協作可有效配置每個工站，由作業員操作或是由機器施做。佳世達是目前全台灣唯一取得人機協作安全認證的高科技製造廠，能在安全前提下，協助客戶建置人機協作智慧工廠。

他指出，為鼓勵產業升級，政府日前已通過智慧機械投資抵減方案，佳世達看好台商升級智慧工廠需求，提出「高彈性布署」、「低空間需求」的人機協作規劃方案，將可滿足既有工廠原地升級，或新設工廠完整布署需求。（編輯：林興盟）1080802