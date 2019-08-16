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台股小幅反彈 面板股表現積極

最新更新：2019/08/16 11:09

（中央社記者吳家豪台北16日電）在美股道瓊指數收高帶動下，台股今天開盤小幅反彈，隨後漲幅收斂一度翻黑，高低點振幅逾58點，面板股表現相對積極，PCB族群也受資金青睞；分析師建議投資人降低持股、控制風險。

台股今天開盤小漲18點，盤中低點下探10318.37點，至10時後買單挹注，推升加權指數最高來到10377.55點，重回年線之上；至10時51分左右，指數來到10371.36點，上漲44.23點，漲幅0.43%，成交值新台幣602.82億元，預估量能約1200億元。

面板股群創、友達8月以來遭外資賣超，今天股價反彈大漲4%以上，盤中成交量超過9.24萬張、5.48萬張，排第2、4名。封測廠京元電獲外資調高評等至買進，今天盤中股價漲約4.5%，來到34.75元。

權值電子股鴻海在盤上整理，小漲0.14%，來到71.7元；台積電漲0.6%，來到249.5元；股王大立光跌0.39%，報3810元。

PCB（印刷電路板）族群的華通漲2.45%，來到29.3元，成交量超過7.51萬張；瀚宇博漲0.89%，來到39.65元。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，台股今天出現反彈行情，波動較大，建議投資人應降低持股、控制風險，若大盤沒跌破15日低點10287點，代表仍有多方支撐訊號，有機會往上挑戰近期高點10518點；如果跌破15日低點，可能會有較大的空方壓力，恐回測前波低點10180點。（編輯：黃國倫）1080816

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