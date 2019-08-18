實支實付保單 11月8日起每人限買3張

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）金管會近日發函給壽產險公會，從11月8日起，民眾投保實支實付險，最多只能購買3張；不過，醫療險與傷害險可分開計算，旅平險、團險、學保及微型保單也不納入計算，且新制不溯及既往。

隨二代健保實施，健保以外的自費項目增加，實支實付保險商品越來越受歡迎；實務上常見民眾一次購買多張實支實付險，其中一張購買「正本理賠」（須出示收據正本），另外再購買多張「副本理賠」（提供收據副本及可理賠），以同時獲得多張保單理賠。

對實支實付「副本理賠」情形，金管會認為過於浮濫，原先要趁去年修正保險法時一併處理，限制只能買「兩家兩張」，但因市場反彈聲浪過大，最終轉為以修改保險業內規下手。

根據金管會送交壽產險公會的函示，從11月8日起，民眾最多只能購買3張實支實付保單，包含1張正本及2張副本理賠；不過，醫療險與傷害險可各自計算，民眾最多同時擁有3張實支實付醫療險，以及3張實支實付傷害險保單。

團體保險、學生保險、旅平險、登山險、車險附加的駕駛人傷害險、信用卡附贈旅平險、微型保單等，都可不計入「最多３張」的張數計算；另外也限制實支實付醫療險下只能附加一張自負醫療險附約，但此張附約可不計入張數限額計算。

「最多3張」限額預計11月8日上路，屆時只要購買的實支實付險張數到達限額，就不能再加買；但不溯及既往，因此不影響現在已有超過3張實支實付險的民眾。

金管會保險局局長施瓊華表示，金管會已同意先前經公會討論所提出的建議控管措施，會訂在3個月後上路，是為了給業者足夠準備期。（編輯：蘇志宗）1080818