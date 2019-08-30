振維內線交易案 投保中心受理投資人委任求償

（中央社記者潘智義台北30日電）投保中心今天表示，即日起受理群聯電子公司財報不實案、振維內線交易案，善意投資人委任求償登記。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，被告群聯電子董事長潘健成等人涉嫌於民國98至103年間從事關係人及虛假交易，使群聯電子公司對外公告財報涉有不實，涉違反證券交易法，經台灣新竹地方檢察署提起公訴。

投保中心指出，為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜

依新竹地檢署刑事起訴書所載，被告潘健成等人涉嫌使群聯公司98年第1季至103年第4季財務報告不實，影響證券交易公平性及從事證券買賣投資人權益。

投保中心表示，群聯案可登記委任求償投資人條件包括，103年11月13日起至104年5月13日止，於市場買入群聯公司普通股，經扣除於上述期間內賣出群聯公司普通股所獲利益後，仍受有損害的善意買受人。

另外，103年11月12日持有群聯公司股票，並可提出之前在103年10月30日（含）至103年11月12日（含）曾委託出售（含成交）股票紀錄，且於105年8月7日仍持有的善意投資人。

振維公司內線交易案部分，投保中心指出，鄧福鈞涉嫌於民國104年3月間從事振維電子公司股票內線交易，涉違反證券交易法，經士林地方檢察署提起公訴，保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。（編輯：楊凱翔）1080830