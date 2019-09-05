台股帶量攻上10700點關卡 PCB蘋概股點火

（中央社記者吳家豪台北5日電）華爾街股市收高，台股今天早盤帶量上攻，PCB族群和蘋概股表現強勢，指數一舉突破季線及10700點關卡，大漲逾百點；分析師認為，現階段仍是多方控盤，投資人可偏多操作。

台股今天跳空開高61點，量能持續放大，盤中高點來到10766.6點、大漲109.29點；至10時40分左右，加權指數來到10750.87點，上漲93.56點，漲幅0.88%，成交值新台幣867.85億元，預估量能約1800億元。電子股漲0.98%，金融股漲0.62%。

PCB（印刷電路板）族群不少個股今天成交量名列前茅，華通、欣興、燿華分別成交逾12.44萬張、8.61萬張、6.08萬張，股價上漲超過9%、8%、7%。

砷化鎵大廠穩懋盤中最高來到280元，漲幅近4%，寫下波段新高；宏捷科8月營收創39個月以來新高，今天盤中股價衝上78元、改寫波段新高，隨即震盪翻黑。

蘋概股指標的台積電最近幾天獲投信、自營商力挺，外資昨天也由賣轉買，今天股價跳空開高，盤中漲1.94%，來到262.5元；鴻海守在平盤之上，小漲0.67%，報74.8元，距離年線僅一步之遙；股王大立光開高站回4000元關卡，盤中漲0.75%，來到4010元。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤今天帶量攻擊，回補上方缺口10714點，代表多方企圖心強勢，下一個目標是11000點整數關卡，現階段大盤仍是多方控盤，投資人可偏多操作。（編輯：黃國倫）1080905