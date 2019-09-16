油價題材帶動 塑化紡織族群強勢

（中央社記者吳家豪台北16日電）沙烏地阿拉伯主要石油設施遭無人機攻擊，導致產油量減半，國際油價恐暴漲，概念股包括塑化、紡織等行情水漲船高，帶動今天台股開低走高，盤中最高上漲逾49點。

台股今天小幅開低下探10822.69點，不到半分鐘迅速拉高翻紅，早盤高點來到10877.3點、上漲49.75點；至9時41分左右，加權指數來到10862.09點，上漲34.54點，漲幅0.32%，成交值新台幣375.71億元，預估量能約1360億元。

全球最大石油供應國沙烏地阿拉伯2座石油設施日前遭無人機攻擊，讓沙國每天減少產出約570萬桶石油，超過沙國石油總產量的一半，或逾5%的全球石油供應。美國總統川普已授權，在必要時釋出戰略石油儲備以穩定市場供應。

原油概念股的塑化族群今天表現強勢，台塑化一早攻上漲停106元，台塑、南亞、台化漲幅超過3%、2%、3%，中石化漲幅超過5%。紡織類股同步受惠油價上漲題材，遠東新、得力漲幅都超過2%。

蘋概三王走低，股王大立光跌1.88%，來到3920元；鴻海跌1.05%，來到75.2元；台積電跌0.19%，報262元。

亞洲投顧分析師蘇建豐說，大盤目前仍是多方控盤，近期的休息或回測都沒有改變方向，現階段目標仍是11000點關卡，在外資投信持續買超之下，有機會持續往上挑戰；個股方面，先前強勢的PCB（印刷電路板）族群漲多可能休息，但油價是不錯題材，投資人可留意個股表現進行操作。（編輯：郭萍英）1080916