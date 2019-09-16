台灣之星5G不缺席 決議參與頻譜釋照投標

（中央社記者吳家豪台北16日電）電信業者台灣之星今天發布重大訊息，為維持業務競爭力及滿足長期營運需求，董事會決議參與2019年5G頻譜釋照投標案，代表台灣之星正式跨入5G戰場。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布5G競標規劃，3.5GHz頻段共釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz。電信業界普遍認為，為發揮5G特性恐至少需要80MHz至100MHz，270MHz的頻寬有5家業者要搶，勢必推升5G競標熱度，標金也可能會衝高，更不利於銀彈相對不充裕的2家小業者。

台灣之星總經理賴弦五今年7月受訪時表示，台灣之星若標不到5G頻譜，恐怕會被市場邊緣化，誠懇盼望政府能將100MHz的頻譜上限下修，因為5G投標不會有新業者，也就決定未來幾家競爭。

NCC代理主委陳耀祥9月10日上午出席「2019數位創新國際趨勢論壇」時指出，台灣的5G釋照如火如荼進行，預計今年底到明年初可以完成全部釋照作業，目前看起來不會有新進業者，仍是原有的5家電信業者參與，分別為中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信。他也強調，競標是自由競爭，不會也不可能排除規模較小的業者。（編輯：張均懋）1080916