數位經濟革命 OTT掀起千億美元商機

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者廖禹揚、吳家豪、吳柏緯、江明晏、潘姿羽台北21日電）Netflix原創影片「羅馬」今年在奧斯卡奪得3項大獎，沒有票房紀錄電影竟然抱走小金人，氣走一票好萊塢大片商。串流影音平台的蓬勃發展，不僅顛覆引領全球娛樂事業的好萊塢等媒體生態，它掀起的產業革命更如巨浪般襲來，打造超過千億美元商機，但卻也暗藏許多暗礁，讓各國既期待又怕受傷害。

「你現在追什麼劇？」這句話似乎已經成為時下最流行的問候語，家裡的遙控器很多被棄置在一旁，取而代之的是手機、平板，不論是在捷運上、咖啡廳，只要能使用行動裝置的地方，都可以看到使用者目不轉睛地盯著螢幕，他們看著來自美國、韓國甚至是遠至冰島所出產的電影電視劇，隨時隨地和其他國家的收視者同步感受劇情的高潮起伏，等待著謎底揭曉的那一刻。

今年4月21日，當紅台劇「我們與惡的距離」播出完結篇，帶動「公視+」會員數突破40萬，CATCHPLAY線上影音更湧入近400萬連線數。「我覺得OTT真的救了台灣」，台北市電影委員會總監饒紫娟這樣形容。

全球OTT串流影音平台Netflix看上台劇潛力，大張旗鼓插旗台灣，上個月底在台北舉辦記者會，由Netflix國際原創內容總監諾斯（Erika North）領軍，邀請Netflix首批華語原創作品「罪夢者」、「極道千金」、「彼岸之嫁」的導演分享創造理念，讓低迷的台灣戲劇圈，燃起熊熊希望。

亞洲總部設在新加坡的 Netflix ，2016年1月進入台灣市場，今年邀請了包括多國媒體記者參加位於洛杉磯日落大道總部舉行的Labs Day活動，其中就包括台灣的中央社，展現對台灣市場的重視。

從租售DVD 起家的Netflix，不過20多年時間，發展成全球串流影音龍頭，根據Netflix 財報顯示，今年第二季全球付費訂閱用戶數突破1.51 億，營收達到49.2億美元。

Netflix開啟OTT串流影音數位內容新頁，愈來愈多投資機構、電信商投入產業鏈，也吸引好萊塢大咖演員加入拍攝作品。看準串流影音商機龐大，跨國大企業今年開始紛紛宣示投入這場眼球藍海經濟競爭行列。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）宣布Apple TV+以獨創影片與Netflix拚場；迪士尼（Disney）今年11月將在美國推出線上影片串流服務Disney+，與網路串流影片巨頭Netflix分道揚鑣，成為競爭對手。

美國跨國企業挾龐大資本來襲，也讓台灣與韓國等亞洲國家備感壓力，OTT發展不僅是經濟，也是文化傳播，未來2、3年將進入關鍵發展階段。

OTT產值翻倍飆漲 估2023年將達1290億美元

OTT是over-the-top縮寫，民眾只要上網，可以隨時隨地用手機、平板電腦甚至電視機螢幕觀賞自己想要的內容。這股影音革命浪潮，也帶來了可觀的數位商機。

根據市場研究機構Digital TV Research 針對全球138個國家調查，包括線上電視戲劇及電影OTT產業，2018年總營收較2017年成長約160億美元，預估將在2023年達到1290億美元，較2017年的530億美元翻倍成長。

不過，串流影音產值仍集中在少數國家，連文創產業發達的韓國，發展也未臻成熟。

Digital TV Research 預估，美國、中國、日本、英國、德國等前5大OTT影音產業發達國家至2022年營收將在全球占比達到69%；其中以美國位居主要領導地位，2023年產值預估達477.91億美元，占全球產值比重超過1/3；其次則為中國，預估成長至259.67億。

亞洲文化內容輸出重鎮 韓國他山之石可供借鏡

韓國文化體育觀光部文化產業政策局科長金定勳分析，內容產業近期遇到最大變化是Netflix等跨國串流服務平台興起。

中央社記者獨家前往首爾採訪發現，KBS、MBC以及SBS等傳統三大電視台，對OTT崛起不敢掉以輕心，不僅合作建構OTT平台POOQ，也於今年9月18日攜手電信業者SKT，推出新平台wavve，朝用戶破千萬方向努力。

不過，韓國韓脈文化集團代表金亨駿感慨，韓國技術、資源、資金都不是問題，還是沒有辦法發展出像Netflix一樣的平台。

傳統電視業者面臨OTT新興媒體來勢洶洶挑戰，戰戰兢兢，但對大部分內容創作者而言，卻對這股OTT金流翻轉原創環境，抱持相當高期待。

在首爾忠武路的韓國製作公司Realies Pictures代表元東淵直言，OTT會帶來正面影響。他透露目前正在與Netflix洽談拍攝「與神同行」電視劇版，但製作費高昂，是一般電視劇的6到8倍，「一般電視台怎麼付得起？只能找大的平台業者」。

韓國電影振興委員會電影政策研究院組長都東駿則強調，韓國內容業者多認為像Netflix這類大型國際OTT，會帶來新作品製作的資金來源，作品也可以透過多元管道播出。

韓國跟台灣一樣，也面臨境外OTT大軍壓境以及本土OTT業者發展難題，KBS內容事業組長金智昊說，要管制境外業者並不容易，反而可能影響消費者權利，比起將目前最大的Netflix 趕出國內市場，二分天下會是更好選擇。當然，這個策略也可增加迪士尼等其他境外大型業者進入本國市場難度。

OTT戰國時代 台灣走向國際先從內容出發

饒紫娟說，今年上半年，台灣電影後製產業業績大約掉了2到3成，但電影拍攝數量卻僅下降11%至13%，「嚴格來說，劇情長片往下掉，但網路電影電視劇協拍申請數卻一直往上竄」。

事實上，隨著OTT平台蓬勃發展，觀眾消費行為朝向個人化、行動化發展，觀影管道產生變化，也會間接改變電影播映策略。

饒紫娟說，台灣影視文化界相當關注OTT發展，Netflix等跨國OTT平台發展快速，台灣才剛起步，但「即使現在晚了，也不能不做」，除因OTT產業還沒發展到毫無獲利空間外，站在國家影視發展角度，也不能任其發展，因為一定會凋零，因為中國也在搶人才。

到底台灣應該發展平台還是內容，韓國OTT學會會長成東圭建議，台灣內容不如韓國強盛，但在OTT潮流下，更應該發展內容，因為內容代表一國的文化、精神與內涵。

「76號原子」董事總經理楊志光也與韓國專家看法相同，他認為，「OTT平台生意比較本土，但內容卻可以走到國際」，楊志光認為，台灣影視走向國際，該從「內容」出發，如果發展國際平台，恐怕事倍功半。

未來2、3年大概會是台灣OTT產業戰國時期，整併後可能剩下2、3家比較大的業者，但饒紫娟樂觀說「至少有一家占一席之地，就算贏了」。（編輯：林淑媛）1080921