台積電暫歇 台股11100點之上高檔整理

（中央社記者吳家豪台北17日電）權值股台積電昨天股價創新高後漲勢暫歇，台股今天在11100點之上高檔整理；法人指出，由於外資未撤出，加上選舉行情增溫，台股仍是多方控盤，後續有望挑戰去年高點11270點。

台股加權指數今天開盤小跌6點開出，至10時30分來到11147.08點，下跌15.75點，成交值新台幣506.75億元。電子股跌0.21%，金融股漲0.04%。

晶圓代工廠台積電將於今天收盤後召開法人說明會，市場氣氛樂觀，觀察籌碼面外資連續三天買超，投信與自營商昨天站在賣方；今天台積電股價下跌逾1%，來到293元，成交量超過1.3萬張。

權值股鴻海今天持續在年線之上震盪，早盤小幅開高，上漲0.67%，來到75.5元；觀察鴻海股價10月開始回穩，外資買超逐漸回溫，已連續3天加碼，但投信與自營商仍站在賣方。

股王大立光10月初創下股價波段新高，昨天黑K棒跌破5日和10日均線，下方有月線支撐，今天小幅開高後翻黑，下跌0.34%，來到4360元。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤沒跌破月線支撐10900點，仍是多方控盤，下一波將挑戰去年高點11270點。然而櫃買指數尚未突破今年4月高點，代表資金動能不夠強勢，對於多方而言，除了台積電需要保持攻擊態勢之外，櫃買指數能否快速跟上漲勢也很重要。（編輯：楊凱翔）1081017