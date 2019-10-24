不畏貿易戰 台20大國際品牌價值逆勢增0.7%

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）2019年台灣國際品牌價值今天公布榜單，由華碩奪冠。行政院政委龔明鑫表示，雖受全球貿易戰衝擊，台灣國際品牌前20名總價值仍逆勢增長0.7%，達95.96億美元，力拚明年破百億美元。

由經濟部工業局主辦，台灣經濟研究院執行，品牌價值調查機構Interbrand承辦的「2019年台灣國際品牌價值調查」今天揭曉。行政院政務委員龔明鑫、經濟部工業局長呂正華等人均出席活動。

龔明鑫致詞時表示，台灣前20大品牌總體價值2018年為95.29億美元，雖然全球面臨美中、日韓等貿易戰，今年度台灣國際品牌前20名總價值仍不畏景氣衝擊，逆勢增長0.7%，達95.96億美元，距離百億美元臨門一腳，期盼在各廠商努力下，力拚明年突破100億美元。

龔明鑫說，廠商之間的製造成本會越趨相近，「品牌」則是凸顯優勢之處，像是貼上台灣製造（MIT）標籤的商品價格就比中國製高，有時甚至高出3成，因此台灣要好好守住MIT價值。

呂正華表示，品牌應掌握4大關鍵趨勢，包含洞察環境快速適應、大膽預測創造需求、雙向體驗掌握客群以及勇於顛覆，如此一來才能創造差異化。

他認為，品牌不能停下腳步，需要探索新的領域，開創全新格局，才能有效抵禦環境波動，持續拉升價值。

此外，活動也邀請微軟大中華區副總裁兼市場營銷及運營總經理康容以及Interbrand大中華區資深策略和業務拓展總監俞心潔發表專題演講，分享品牌經營心法。

「台灣國際品牌價值」第一名由華碩電腦拿下，今年品牌價值為15.49億美元，第2名則是趨勢科技，第3名為旺旺控股，4名至20名依序為中信金控、研華科技、巨大機械、國泰金控、宏碁公司、美食達人、聯發科技、美利達工業、聯強國際、中租控股、台達電子、正新橡膠、統一企業、喬山健康科技、創見資訊、微星科技以及克麗緹娜。（編輯：楊凱翔）1081024