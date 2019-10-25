儲蓄險將變貴 保險局：調降IRR就不會影響太大

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會將祭3項新措施控管高利率保單，民眾憂心明年儲蓄險將變貴；保險局局長施瓊華今天表示，要看保險業者商品設計，若讓IRR（內部報酬率）下降，對保費影響應不會太大。

為協助保險業順利接軌國際準則17號公報（IFRS17）、調整保險商品結構及提高保障成分等，金融監督管理委員會嚴格控管高利率保單，保險局目前規劃共3項新措施，11月將先公布2020年新台幣、美元、人民幣保單責任準備金利率將調降1碼（約0.25個百分點）；10年期以上澳幣保單將調降2碼、10年期以下調降1碼。

再者，保險局將要求利變保單宣告利率要貼近市場債券利率，保險公司不得用高利率吸引保戶；最後，會依照不同年齡，訂定儲蓄險死亡保障門檻，死亡保額占保價比率約100%到250%。

為了因應超過一年的保險商品未來給付保險金、解約金等費用，業者要預先提存準備金，責任準備金利率越低，代表保險公司要提列的金額越高。

因儲蓄險有還本的誘因，國人投保偏愛儲蓄型商品，民眾擔憂明年購買新保單的保費將變貴，尤其儲蓄險保費恐漲3成。

施瓊華今天接受中央社記者電訪表示，儲蓄險的保障成分增加，解約金跟生存給付金會變少，若讓IRR（內部報酬率，即客戶解約時拿到的解約金，相較於總保費的年化收益率）下降，對保費影響應不會太大；她也認為，若未來整體各幣別公開市場殖利率，為較低趨勢，對於民眾來說仍有誘因。

她進一步舉例，若以同一張儲蓄險保費100元來看，過去保障成分只佔10元、儲蓄佔90元，未來保障部分拉高到15元、儲蓄就會降至85元，以保障方面來看，並不能說變得比較貴，只是因保障成分提高，可以買到的每一單位保額下降。

施瓊華強調，因提高死亡保障、加上保單責任準備金利率還要調降一次，業者提存準備金金額會提高，保險局希望可以盡量去協調，與業者重新評估、檢討商品。

她重申，回歸到保險本質本來就應該要買保障多一點的商品，保單責任準備金利率與保費並「無絕對關係」，保單責任準備金利率會不會反映到保費上或下，還要看保險業者商品設計以及提存準備金的能力。

至於上路時間，施瓊華說，目前各項新措施正在試算中，要看業者在商品設計上有哪些困難，還得再討論，保單責任準備金利率調降會拚拚看年底定案，拉高儲蓄險死亡保額因為要緩衝期，預定明年年中上路。（編輯：林孟汝）1081025