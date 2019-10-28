中火硼超標遭罰6000萬 台電：不排除行政救濟

台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府28日召開記者會表示，中火已多次排放水檢測違規，市府決定3處排放口違規各裁罰新台幣2000萬元。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 108年10月28日

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）中火因硼3度超標，遭中市府重罰新台幣6000萬元，創國營事業史上遭罰最高紀錄。台電說，尚未收到市府10月抽檢中火結果，也還沒陳述意見，但中市府就宣布裁罰，台電懷疑是為罰而罰，不排除提起行政救濟。

台中火力發電廠9月被查獲5到8號機組污染物「硼」超標24倍，市府又在10月24日抽驗中火1號至4號、9號至10號機組兩處放流水，硼濃度分別超標26倍及28倍。台中市政府環境保護局今天祭出罰鍰6000萬元，限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

台電新聞稿指出，對於9月抽檢中火放流水硼超標，台電已進行改善措施，首先，台電加速執行興建中的新廢水處理場，解決放流水問題；其次，中火第5至8號機自主減產50%，減少廢水產生，透過「源頭進行製程循環」方式，新廢水場未完成前廢水暫不外排，第三，其他機組放流水目前暫不排放，因涉及全廠製程調整及機組調度問題，是否可持續辦理台電尚在研議中，希望市府能給台電一點改善時間。

不過，對於中市府10月24日的抽檢裁罰結果，台電表示，台電尚未正式收到檢測結果，但中市府就召開記者會對外宣布裁罰，也沒有給予台電陳述意見的機會，台電對此表示遺憾，了解裁罰內容後，不排除提起行政救濟。

台電指出，中火今年4月硝酸鹽氮超標時，台電除了提送短期改善計畫外，也向台中市環保局提送新建廢水處理場的中長期改善計畫。因此，中火新廢水處理場未完成前，不論台中市政府在9月或是10月抽檢放流水，相信市府得到放流水超標是在意料之內。對此，台電感到無奈，也讓人懷疑台中市政府是為罰而罰，不是以改善水污為目的。

台電說，中火已在9月底完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬改善工程正在趕工中，預計12月可開始試運轉，完工後放流水即可符合標準。

台中市政府今天表示，中火廢水今年遭查獲7次污染物超標；其中，因放流廢水污染「硝酸鹽氮」項目超標，曾遭重罰2000萬元；中市府今天再重罰台電6000萬元，創國營事業因污染遭罰最高紀錄。（編輯：蘇志宗）1081028

台中火力發電廠（圖）被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府28日決定3處排放口違規各裁罰新台幣2000萬元，共計6000萬元罰鍰。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）中火廢水硼超標24倍，台中市政府今天公布裁罰結果，經濟部表示，中火防污設備將在12月全面完工，有信心屆時將符合各項標準。若中火4部機組停工，恐影響備轉容量率7%，對供電有一定影響。

台中火力發電廠9月間被查獲5到8號機組污染物硼超標24倍，台中市政府日前表示，不排除重罰新台幣2000萬元或勒令停工。

經濟部次長曾文生今天出席立法院經濟委員會，會前接受訪問時表示，台中火力發電廠防污設備加緊趕工中，預計在12月初全面完工。

對於台中市府將公布裁罰結果，曾文生說，若事業單位防污做得不好，遭行政機關裁罰，事業單位要虛心檢討。不過，若中火4部機組遭勒令停工，恐影響備轉容量率7%，對供電穩定會有一定程度影響，盼台電在穩定供電上更加努力。

曾文生表示，經濟部會要求中火轉型速度加快，以短、中、長期計畫做好污染防治。經濟部有信心在廢水處理廠完工後，能符合各項標準，期盼各界給台電時間改善，也會將此立場與台中市政府溝通。（編輯：楊玫寧）1081028