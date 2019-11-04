更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警
國際

小丑現身全球示威 學者：社會底層向當權者示警

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

貿協拜會美國務次卿 年底成立台美經貿拓展辦公室

最新更新：2019/11/04 19:51
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（左4）4日率團參加印太商業論壇，由美國在台協會（AIT）處長酈英傑陪同會見美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）（左5）等美國高階官員。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真　108年11月4日
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（左4）4日率團參加印太商業論壇，由美國在台協會（AIT）處長酈英傑陪同會見美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）（左5）等美國高階官員。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真　108年11月4日

（中央社記者廖禹揚台北4日電）外貿協會董事長黃志芳率團參加印太商業論壇，並拜會主管經濟事務的美國國務次卿克拉奇；為進一步促進雙方經貿合作，外貿協會將在年底成立台美經貿拓展辦公室。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，董事長黃志芳應美國在台協會（AIT）邀請，率台灣代表團赴泰國曼谷參加美國商會及泰國商會共同主辦的「印太商業論壇」，並在AIT處長酈英傑陪同下會見國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）、美國商務部代理次長費安娜（Diane Farrell）等多位美國高階政策官員。

外貿協會轉述，黃志芳於會中感謝美國商務部、國務院及國安會日前聯合致函美國500大企業，鼓勵加強投資台灣，並指出在當前經貿情勢下，台商在新南向市場布局、赴美投資生產等策略都成為台美供應鏈重組的重要一環，未來台美產業合作應升級至共同研發及創新，台灣的新南向政策也與美國印太戰略互相呼應。

外貿協會表示，雙方針對經濟關係發展及印太地區合作交換意見，克拉奇也高度推崇台灣民主與經濟成就，認同台灣是美國不可或缺的重要經濟夥伴，樂見台美關係未來發展更緊密。

為促成更多台美雙邊投資與貿易，外貿協會表示，年底將成立「台美經貿拓展辦公室」，在AIT支持下擴大服務台美企業界。同時，外貿協會也規劃明年在美西設立展售中心，帶領台灣企業在美國連結行銷網路與合作夥伴，並參與美國「人才循環大聯盟計畫」，促成雙邊研發人才的招募與培訓。

外貿協會表示，本次出席印太商業論壇代表團包括智邦科技公司資深顧問黃安捷、中興工程顧問公司董事長陳伸賢、海外投資開發公司總經理鍾家富、大連化學工業公司副董事長黃河清、惇成企業公司董事長盧月純及 PCHome Thailand總經理蔡文雄等多位國內知名企業高階主管，於論壇期間與各國人士交流，有助未來開發台美及印太市場商機。（編輯：林孟汝）1081104

延伸閱讀
貿協率團訪越南民企龍頭 推共建電子產業園區瞄準中國內需市場 貿協力邀跨國集團來台採購

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報