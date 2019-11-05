與黃志芳會晤 美國務次卿推文讚：有力夥伴

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外貿協會董事長黃志芳率團赴泰國曼谷參加印太商業論壇，並拜會主管經濟事務的美國國務院次卿克拉奇。克拉奇推文表示，美台都同意要提升印太區域的透明、永續發展，並稱讚黃志芳是有力夥伴。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇（Keith Krach）4日在官方推特推文表示，美國與台灣都同意要促進印太區域供應鏈的多元化、提升透明與永續發展。

他說，很興奮有像貿協的黃志芳這樣有力的（fierce）夥伴，以協助促進全球經濟安全。推文並附上他與黃志芳的合照。

中華民國對外貿易發展協會昨天發布新聞稿表示，黃志芳應美國在台協會（AIT）邀請，率台灣代表團赴泰國曼谷參加美國商會及泰國商會共同主辦的「印太商業論壇」，並在AIT處長酈英傑（Brent Christensen）陪同下會見克拉奇等美方官員。

為促成更多台美雙邊投資與貿易，外貿協會指出，年底將成立「台美經貿拓展辦公室」，在AIT支持下擴大服務台美企業界。同時，貿協規劃明年在美西設立展售中心，帶領台灣企業在美國連結行銷網路與合作夥伴，並參與美國「人才循環大聯盟計畫」，促成雙邊研發人才的招募與培訓。（編輯：郭萍英）1081105