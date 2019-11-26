皇翔跨足飯店收益漸增 明年忠孝臨沂拚入列

（中央社記者潘羿菁台北26日電）皇翔建設跨足飯店成果漸顯現，士林萬億飯店平均住房率攀升至6成，緊接著明年忠孝臨沂最快7、8月取得使照，將出租給日本藤田觀光集團，屆時，每年可收取穩定租金。

皇翔今天舉行法說會簡介今年成屋推案概況，位於台北市大同區「皇翔中山」商辦大樓將標售，底標價為新台幣24.4億元，預計12月20日開標，公司預估，決標金額有望達到26億元。

目前皇翔主力地點在台北市與新北市，財會副總游玉華坦言，受限於年輕族群經濟條件，最近房市熱度為低總價中南部地區，儘管換算單坪價格稍高，但是總價低仍受到青睞，讓10至20坪的物件銷售較為順暢，至於在台北市買氣也有回溫，但觀望居多。

因此近年皇翔將資源轉移至非住宅物件，例如，首件跨足飯店經營的台北士林萬億飯店，平均住房率已逐步上升至6成，但是折舊攤提壓力大，現階段仍是虧損。

另外，忠孝臨沂明年7、8月有望取得使用執照，整棟大樓出租給日本藤田觀光集團作為飯店經營，皇翔採取包底抽成方式，每年收取固定租金，營收達一定水準額外抽成。

游玉華估計，忠孝臨沂最快明年底、後年初有收益貢獻。

不過與萬豪酒店合作開發的台汽北站規劃案可能面臨調整，游玉華指出，原本設計7樓以上為飯店、以下為商場餐飲，但是公司近期發現，餐飲業所需人力龐大，菜色也要時常更新，因此目前正在跟萬豪討論餐飲比重的調整，但該案仍是表定2022年12月完工。

另外，看好台商回流，皇翔在土城工業地傾向客製化設計，已委託銷售顧問尋找潛在客源，屆時，整棟出售或是出租均是選項。（編輯：鄭雪文）1081126