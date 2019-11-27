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智冠子公司包袱減 新遊戲衝營運動能

最新更新：2019/11/27 20:22

（中央社記者韓婷婷台北27日電）遊戲大廠智冠在子公司中華網龍及金流事業的藍新科技陸續由虧轉盈帶動下，第3季獲利年增85%，展望明年，將有多款重量級新遊戲上市，為營運增添新動能。

智冠及子公司網龍今天舉行法人說明會，智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，今年前3季EPS為3.65元，年增逾8成，主要是網龍從去年第4季轉虧為盈，金融事業群今年第3季也轉虧為盈，另外，MyCard則持續穩定，預期明年主要的獲利成長來自遊戲產品貢獻，包括黃易M、三國群英傳M、新幹線的新款端遊等等。

鍾興博認為，遊戲產業趨勢轉佳的其中一個主因是找到玩家的懷舊情懷，把端遊經典IP轉到手遊，創造新的營收成長。黃易M還會做老玩家封測，黃易M之後，天子傳奇跟中華英雄較大IP由不同的團隊開發；網龍目前員工數300位，研發就占了約250位，約分成7個團隊，每個團隊都負責不同的遊戲開發案。以營收規模來看，中華英雄跟黃易比較強，天子傳奇大概第3第4。

鍾興博表示，未來網龍在海外市場，除了中國大陸市場外，會自行營運，營收貢獻將加大。

智冠旗下子公司遊戲新幹線取得宇峻奧汀自主研發打造的手遊「三國群英傳 M」，在台港澳地區共同發行、銷售與營運授權合約。

宇峻奧汀自主研發打造的「三國群英傳Online」於2005年上市以來，在兩岸三地締造多項紀錄，會員人數高達2000萬人，為重量級IP，睽違15年，將以手遊姿態回歸，將於明天舉行遊戲策略發佈記者會。鍾興博指出，經過統計，經典IP端轉手的手遊剛上市時營收可以到端遊營收高峰的2至3倍。

至於網路行銷部份，鍾興博表示，主要是做廣告代操商，除了遊戲產業外，也跨足生鮮零售、時尚美妝、休閒旅遊、社群交友、金融保險等產業，目前網路行銷在台灣市場規模約400億，智冠集團大概只做到10億，成長空間仍大。（編輯：鄭雪文）1081127

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