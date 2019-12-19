麗豐明年展店400家 邁向全方位穩健成長

克麗緹娜明年將展店400家，未來仍將持續以品牌經營、同心多樣化為核心價值，進行多角化布局，除了持續深耕華人美容市場外，將進軍東南亞各國。中央社記者韓婷婷攝 108年12月19日

（中央社記者韓婷婷台北19日電）麗豐-KY今天舉行法說會，執行長趙承佑指出，目前全球「克麗緹娜」總加盟店數已逾4800家，麗豐集團仍有信心明年穩步朝向展店400家的目標邁進，將邁向全方位穩健成長。

趙承佑表示，今年適逢麗豐-KY旗下主營品牌克麗緹娜創立30週年，未來將力推麗豐集團朝向「品牌經營、全球發展、數據管理」的方向，期望以全方位穩健成長目標，擴大集團於美容保養市場的占有率表現，站上國際舞台。

麗豐-KY表示，集團旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店於全球總店數逾4800家，今年截至11月的合併營收新台幣46.44億元，已超越去年全年營收表現，年增12.93%。今年前3季整體毛利率、營業利益率分別達85%、36%，稅後淨利10.55億元，稅後每股盈餘13.27元，改寫歷史同期獲利新高。

近年來中國大陸經濟成長速度放緩，但受惠於消費全面升級以及各產業朝向互聯網發展趨勢明確下，帶動包括美妝護膚品、醫療保健等提升個人外表的「顏值經濟」在中國市場的規模保持高速成長的態勢，創造美容保養相關產業良好的發展環境。

趙承佑表示，克麗緹娜品牌深耕兩岸30年，晉升為華人美容保養品牌龍頭企業；未來仍將持續以品牌經營、同心多樣化為核心價值，進行多角化布局，除了持續深耕華人美容市場外，將進軍東南亞各國。

展望2020年，趙承佑表示，麗豐集團有信心穩步朝向展店400家的目標邁進。未來克麗緹娜要推廣至全球，各地區將採行適地適宜的行銷發展策略，並承諾持續加強在台灣的各項投資，包括品牌、行銷、新品研發、多元化經營等專案項目，以期挹注麗豐-KY未來整體營運長期穩定的全方位發展。

除了美容連鎖加盟店外，將持續拓展醫美診所「雅樸麗德」在醫美、抗衰老的發展，年底前籌劃在上海、南京設立3家醫美及2家全科診所。（編輯：蘇志宗）1081219