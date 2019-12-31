台積電休息 台股力守12000點

（中央社記者吳家豪台北31日電）元旦假期前買盤觀望，台股今天開低震盪，台積電回檔休息，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率早盤一度升破30元關卡，盤面主流為缺貨潮帶動的被動元件族群，大盤指數力守12000點之上。

至10時24分左右，台股加權指數來到12025.68點，下跌27.69點，跌幅0.23%，成交值新台幣531.19億元，預估量能約1200億元。電子股跌0.33%，金融股跌0.22%。

權值股台積電昨天尾盤殺低收黑，今天盤中續跌0.6%，報332.5元，成交量逾7300張；鴻海下跌0.2元開出，拉回平盤90.9元，成交量逾4100張；股王大立光小漲5元開出，盤中上漲0.2%，來到4975元。

觀察盤面焦點，由於積層陶瓷電容（MLCC）供應吃緊，被動元件廠龍頭國巨盤中一度攻上445元、創波段新高，成交量超過1.01萬張；華新科盤中高點來到240元、創波段新高，漲幅逾4.3%，成交量超過2.12萬張。

其他熱門個股包括看好2020年獲利倍增的中興電工，盤中最高來到25元，大漲9.17%，逼近漲停25.15元，是2008年6月中旬以來高點；國機國造概念股漢翔漲逾7%，來到36.05元；以美國恐慌指數（VIX）為標的的富邦VIX爆出大量5.15萬張，漲幅超過3%；光學鏡頭廠玉晶光盤中高點來到570元，續創波段新高，漲幅超過3.2%。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤仍是多方趨勢，但因乖離較大，較容易震盪整理，在放假前通常投資人買進意願不高，只要大盤未跌破12月20日的低點約11937點，原則上仍是多方控盤趨勢。

蘇建豐也提醒，大盤最近外資持續買進，但投信賣多於買，代表投信資金轉進中小型股，現階段在過年前，中小型股上漲機率和空間較大，可持續留意。（編輯：黃國倫）1081231