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華研去年營收年減11.5% 看好授權收入成長

最新更新：2020/01/07 16:09

（中央社記者吳家豪台北7日電）文創股華研今天公布2019年12月合併營收新台幣1.33億元，月增4.25%，年減25.05%；2019年累計營收15億元，年減11.5%。華研看好數位音樂市場穩定成長，授權收入成長空間仍大。

華研說明，旗下歌手動力火車、F.I.R.等於大陸及台灣各地參加跨年演唱，去年12月營收維持在1.3億元左右水準，不過因2018年12月有3場大型演唱會，基期較高，導致去年12月營收年減幅度較大。

華研也指出，2019年全年營收下滑，主要受到歌手任家萱、田馥甄、陳嘉樺等未續約影響，但版權收入比重拉高，改變營收結構與拉高平均毛利，華研自結去年前11月稅前盈餘5.94億元，較2018年同期成長13.8%，預期2019年全年獲利將再創新高。

隨著音樂串流平台蓬勃發展，華研看好音樂授權市場規模也將持續成長，尤其數位音樂付費觀念提升、穩定成長的大陸數位音樂市場，可望為華研授權收入帶來相當的成長空間。

根據大陸市調公司艾瑞諮詢的調查，2019年大陸數位音樂付費用戶比例預估為6.3%，相較歐美地區、新加坡及韓國等付費率皆超過50%，大陸數位音樂產值仍有巨大的成長空間。

調查顯示，大陸數位音樂平台的收入主要來源為內容付費、廣告收入、版權運營收入；其中逾5成來自內容付費，版權運營收入占比則超過2成。（編輯：趙蔚蘭）1090107

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