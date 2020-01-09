僅擔任一年半 辜公怡請辭台泥副董事長

台泥9日公告辜公怡（圖）因公務繁忙，將請辭副董事長職務，業界人士分析，有全力衝刺橡膠與化學事業的味道。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北9日電）台泥今晚公告副董事長辜公怡因公務繁忙，將請辭副董事長職務；儘管公司並未多做說明，不過目前辜公怡在集團內，身兼中橡與信昌化董事長，如今卸下台泥職務，業界人士分析，有全力衝刺橡膠與化學事業的味道。

台泥辜家第四代、辜公怡是辜振甫長孫，從美國賓州大學華頓學院畢業後，在摩根士丹利擔任投資銀行部門副總裁職務，2016年進入台泥集團後本想慢慢歷練，卻因台泥前董事長辜成允在2017年意外過世，情勢瞬間轉變。

辜公怡在2018年6月接任台泥副董事長職務，卻僅一年半時間就請辭。其實辜公怡請辭集團職務並非首次，2018年台泥董事長張安平將旗下子公司能元科技董事長交棒給辜公怡，但在2019年2月又接回來，當時張安平解釋，能元發展走到關鍵階段，後續需要龐大資金支援，因此決定自己拿回來扛下責任。

目前辜公怡主要掌握中橡與信昌化兩家公司，攤開這兩家公司營運成績，中橡去年前3季稅後淨利新台幣15.37億元，年減41.6%，信昌化去年前3季稅後淨損8.58億元，創下2016年以來最大虧損數字。

業界人士分析，日前中橡法說會上，對於今年度展望釋出保守訊息，足見辜公怡營運壓力仍大，現在請辭台泥副董事長身份，應是將重心專注在中橡與信昌化兩家公司。（編輯：林孟汝）1090109