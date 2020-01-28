武漢肺炎延燒 學者：台灣經濟暫無大影響

（中央社記者潘羿菁台北28日電）武漢肺炎衝擊美股走跌，憂慮疫情恐造成經濟動能下降，經濟學者認為，截至目前疫情並未造成需求急凍，台灣也並非疫區，綜觀來看，國內經濟暫時不會有太大影響。

中華經濟研究院副院長王健全認為，台灣並非疫區，2003年國內深受SARS影響，甚至產生群聚感染，一度讓和平醫院封院，反觀當前武漢肺炎狀況，台灣控制得住並未讓疫情爆發，截至目前大家雖戴口罩，但仍四處走動，顯見內需仍是穩定，只要疫情控制住，估計對台灣經濟動能影響不大。

他進一步說，當年國發會推估SARS對景氣影響，若疫情持續約一個半月對國內GDP影響數約0.2%，若延燒長達半年以上，影響國內GDP至少1%，但是台灣對於防疫已有經驗，估計即使武漢疫情延燒半年之久，對台灣經濟衝擊不如2003年的SARS。

世新大學經濟系教授周濟則認為，端看疫情延燒時間與嚴重性，若以當前狀況評估，對於台灣外銷與內需應該不至於有太大影響，唯獨觀光旅遊業與航空業可能受衝擊，但衝擊多少仍要再觀察。

根據主計總處資料庫顯示，2002年國內GDP年增率為5.48%，2003年SARS疫情高峰讓當年GDP掉至4.22%，2004年回升至6.95%。（編輯：張均懋）1090128