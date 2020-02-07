成衣大廠公布營收 儒鴻憂原料供應短缺

（中央社記者潘羿菁台北7日電）成衣代工大廠儒鴻與廣越今天同步公告元月營收，受到春節工作天數影響，兩家公司營收年增率均呈現衰退；也因為武漢肺炎疫情延燒，儒鴻目前有小部分原料供應出現被打亂情況。

紡織股王儒鴻1月營收為23.0億元，年減4.7%，月減16.1%，儒鴻表示，目前越南廠已於2月3日開工，工人回到崗位提升稼動率，不過近期武漢肺炎讓原料供應增添風險，主要是少部分主、副料來自於大陸供應商，卡在供應商仍停工中，已要求對方做產能調度，從大陸以外工廠銜接或是尋找第二替代來源，確保原料無虞。

但儒鴻坦言，現階段仍有小部分原料，「有待克服困難」。

面對整體疫情對紡織業景氣，儒鴻也擔心，若疫情持續下去衝擊到全球經濟動能，紡織業勢必也會遭到拖累。

廣越1月營收為新台幣7.27億元，年減18.6%，創近兩年半以來最大減幅，月減11.9%，同樣受到春節工作天數減少所致。

廣越表示，去年、今年兩年春節落在不同月份，今年為1月工作天數為16天、去年同期工作天數為26天，整整少了10天減幅達到38.5%，對照公司合併營收年減不到2成，顯示接單暢旺。

儘管中國與越南同步放春節假期，不過越南廠已於1月底開工，至於大陸嘉興廠與羽絨沐陽廠則是元宵節過後、下週一（10日）開工，由於越南為廣越主力產區，只要越南工廠稼動率回升，法人預期2月營收將優於1月表現。

展望今年度，廣越總經理吳朝筆先前指出，2020年度主成長力道將會是運動品牌掛帥，包括Adidas、Nike與Under Armour等，戶外品牌Patagonia近兩年皆呈現2成以上成長，今年動能會稍作休息去化庫存為優先，預期採購量會小幅下滑，其餘品牌將呈現與去年持平，整體全年度營運仍可抱持審慎樂觀。（編輯：林淑媛）1090207