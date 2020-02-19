蘋概股台積電回穩 支撐台股反彈

（中央社記者吳家豪台北19日電）蘋果公司示警財測恐難達標，台股昨天已反映利空，今天開高反彈，蘋概股指標台積電回穩，漲價概念股的矽晶圓族群走高，但大盤仍面臨月線與季線反壓。

至10時6分左右，台股加權指數來到11710.36點，上漲61.38點，漲幅0.53%，成交值新台幣556.57億元，預估量能約1490億元。電子股漲0.6%，金融股漲0.43%。

外資連賣3個交易日的蘋果概念股台積電小幅開高，盤中漲幅1.40%，來到326.5元，；股王大立光昨天遭外資賣超，今天股價上漲1.40%，來到4695元；近期外資和投信都站在賣方的鴻海開低走高，上漲0.48%，來到83.8元。

矽晶圓族群受惠漲價題材，環球晶本週才創股價波段新高，雖然外資和投信昨天由買轉賣，今天股價仍續強，上漲2.4%，來到447.5元。中美晶獲投信與自營商積極加碼，股價開高走高，盤中漲幅超過4.5%，來到115.5元。台勝科跳空開高，盤中漲幅超過5.3%，來到138元。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，現階段大盤面臨月線反壓，需等待指數站穩下影線高點，大盤才會出現止跌轉強訊號，否則操作上應保守，建議投資人持續在震盪中觀望，重新找到布局機會。（編輯：楊玫寧）1090219