復工漸回軌道 台塑化：報價進入關鍵期

（中央社記者潘羿菁台北24日電）受到武漢肺炎疫情影響，上游石化原料報價低迷，乙烯2月以來跌跌不休，甚至下探至705美元，台塑化認為，目前下游工廠已逐步復工，產品報價將進入關鍵期，是否有機會上漲端看近兩週買氣。

根據普氏（Platt`s）報價，上游乙烯現貨行情每噸為705美元，比前週下跌4.7%，丁二烯跌幅更是高達11.7%，最新報價僅剩每噸750美元，唯獨丙烯逆勢上漲2.5%，來到每噸800美元，為烯烴產品當中現貨價格最高者。

主力生產烯烴的台塑化分析，早在去年12月乙烯現貨報價就曾跌破700美元大關，當時是苦於第4季石化景氣慘澹，不過今年1月以來下游客戶開始拉貨，帶動乙烯一度反彈至800美元，未料春節期間武漢肺炎疫情影響，下游客戶延遲至上週才陸續開工，需求銳減、庫存滿，導致輕油裂解廠減產逾5%，即使減產也難支撐乙烯行情上漲。

同樣狀況反映在丁二烯報價，補跌作用下，讓丁二烯跌幅逾一成。唯獨丙烯則是上漲，台塑化指出，最近中國山東一帶丙烷脫氫廠（PDH）開始產出，顯示下游需求正在回籠中。

台塑化進一步表示，目前大陸物流運輸逐漸放鬆管制，僅管復工狀況緩慢，但只要貨出得去，稼動率有望提升，預期最近兩週的產品報價進入關鍵期，將左右後續是否上漲，或是繼續下探。

不過上游乙烯價格跌，讓聚乙烯（PE）台聚壓力略微減緩，台聚表示，由於去年以來PE報價處於低檔震盪，當原料乙烯下跌，至少可讓PE不虧錢，目前只能等待中國工廠回到正常軌道，工廠開了，需求才會回來，報價才有機會止跌。（編輯：鄭雪文）1090224