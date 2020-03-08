行政立法防疫動起來 央行啟動異地辦公

（中央社記者顧荃、劉冠廷、潘姿羽台北8日電）武漢肺炎疫情延燒，中央行政部會、立法院也動起來防疫，除各出入口都設有額溫槍測量體溫、酒精、乾洗手外，內部也規劃異地辦公機制；其中，央行3月初起，約有170名同仁會陸續到桃園造幣廠、青潭印製廠等處的備援辦公室上班。

中央流行疫情指揮中心今天宣布為因應防疫，將調整舉行記者會的空間，如限制人數、抽籤固定座位等，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，以後行政院記者會也會做類似調整，目前還在討論中，確定後會對外宣布，最快12日行政院院會後記者會時就會實施。

在行政院內的衛生保健與職員的健康管理方面，Kolas說，目前院內各出入口都設有酒精、乾洗手，但由於行政院並非大型集會活動舉行地點，人員出入相對簡單，且各開會地點皆保持通風，目前尚未派員在出入口量體溫，而是鼓勵所有員工尊重指揮中心的建議，做好個人保健。

總統府日前表示，未來疫情若升溫，總統府將考慮分區、分組辦公的模式因應人力替代。行政院也指出，已有規劃異地辦公，院內各單位規劃分成兩部分，2/3的人員留在原地辦公，1/3的人員則移到不同棟的空間辦公，甚至會移到行政院區外的辦公地點，並已選定特定地點，未來就視疫情的發展調整。

財經部會也積極防疫，酒精、量額溫成為上班洽公的標準配備。中央銀行表示，央行很重視風險管理，有涵蓋人員與設備的完善備援機制，且每一季都會做備援演練；以核心業務如中央銀行同業資金調撥清算作業系統為例，不只是大額電子支付系統，也是支付清算體系的樞紐，必須營運不中斷，否則會影響金融運作。

央行3月初便陸續啟動異地辦公，約有170名同仁會陸續前往桃園造幣廠、青潭印製廠等處的備援辦公室上班。

其餘財經部會也依中央指示，規劃異地辦公事宜，財政部規劃1/3的員工至異地辦公，地點為財政部旁的財政人員訓練所空樓層，「我們會準備好」；經濟部的方案則將部次長分為2組，必要時會立即啟動。

立法院司法及法制委員會9日將邀請立法院秘書長報告立法院因應「新冠肺炎」防疫措施及執行成效，並備質詢。

根據立法院所提供的書面報告，2月7日起，立法院各崗哨配置額溫槍實施額溫測量，2月24日安裝熱像測溫儀，人員經各入口測溫儀或額溫計測量，並使用「酒精性乾洗手液」消毒，配合各入口警察檢查後，體溫未超過攝氏37.5度者，才能進入院區。

報告也指出，防疫期間，除洽公者外，暫緩一般國內民眾參觀；國外訪賓如來自疫區，則謝絕參訪；其他地區則按程序簽辦。院會與委員會開會前，錄音人員也會確實以酒精棉片消毒麥克風，每位立委發言後，並立即做清潔消毒，避免口沫傳染。

報告表示，立法院職員、技工及工友均無確診情況，但因有一名技工工友利用春節期間出國至大陸地區旅遊，遭衛生主管機關開立「嚴重特殊傳染性肺炎自感染區入境者居家檢疫通知書」，自2月2日起至2月16日止居家檢疫15日，已期滿無症狀。（編輯：林孟汝）1090308