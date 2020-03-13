台股盤中重挫逾700點 面板雙虎一度跌逾9%

（中央社記者潘智義台北13日電）武漢肺炎疫情蔓延，美股大跌2352.6點，台股盤中一度大跌786.17點，跌破萬點關卡，面板族群雖有轉單效應，但仍不敵賣壓，友達、群創盤中一度大跌逾9%。

面板雙虎友達盤中來到7.3元，大跌9.2%，若自波段高點2月5日盤中的11.65元起算，至今天盤中下跌37.33%。群創盤中來到5.97元，大跌9.81%，若自波段高點2月4日盤中的9.51元起算，至今天盤中共下跌37.22%。

去年面板價格走低，產業逆風來襲，友達、群創去年都虧損，雖然彩晶去年第4季小虧，但全年仍然獲利，不過近期股價依然走低，今天盤中一度摜至跌停價5.46元，若自波段高點1月20日的8.54元起算，至今天盤中共下跌36.06%。

面板大廠友達、群創去年都虧錢，友達統計，去年全年合併營收新台幣2687.9億元，較前年減少12.6%。全年歸屬於母公司業主淨損為191.9億元，基本每股虧損為2元，為2013年首見虧損。

友達指出，2019年是面板業挑戰的一年，市場需求疲弱，除電視、手機面板需求疲弱，車用面板需求甚至衰退，但中國大陸新增產能增加，且相當集中，面板產業面臨嚴峻的考驗，遭遇強烈逆風，面板價格下跌。

群創統計，2019年稅後損失為174億元，基本每股損失為1.77元，終止連6年獲利。雖然去年面板價格大跌，主要重災區還是電視面板，車用顯示面板仍然獲利，群創將金雞母分割，單獨成立子公司，盼能集中資源，力拚車用面板市場。

瀚宇彩晶統計，2019年第4季營收45.3億元，較第3季42.8億元增加約6%，去年第4季淨損1300萬元，基本每股損失0.01元，但全年每股盈餘0.25元。（編輯：趙蔚蘭）1090313