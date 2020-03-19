台積電除息行情失靈 開盤跌5.5元貼息

（中央社記者張建中新竹19日電）晶圓代工廠台積電今天除息，因國際股市持續動盪，加上有1名員工確診武漢肺炎，影響股價表現疲弱，開盤跳空跌新台幣5.5元，面臨貼息窘境。

武漢肺炎疫情升溫，市場恐慌氣氛濃厚，國際股市持續走跌，美國道瓊指數重挫1338點，跌幅逾6%，並跌破2萬點關卡。

台積電因有一名員工確診武漢肺炎，曾近距離接觸者約30人，已進行為期14天的居家隔離，內部決議啟動分組辦公營運模式因應。

台積電強調這事件不影響公司營運，仍引發市場不安，台積電美國存託憑證（ADR）跌4.17美元，收在44.37美元，跌幅達8.59%。

台積電今天除息股價表現連帶受到影響，開盤跳空達252元，跌5.5元，面臨貼息窘境；台積電市值滑落至6.53兆元。

台積電去年第3季現金股息今年除息，每股配發2.5元現金股息，總金額648.25億元，預計4月16日發放。台灣證券交易所估計，台積電除息約影響加權股價指數21.55點。（編輯：張均懋）1090319