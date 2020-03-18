台積電1員工確診武漢肺炎 啟動分組辦公營運模式

晶圓代工廠台積電18日宣布，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院進行診治。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台積電今天公告，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院診治，內部決議啟動分組辦公營運模式因應。台積電表示，不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。

武漢肺炎疫情持續升溫，台積電今晚公告指出，有一名員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），目前已入院診治，公司將持續關切，並提供相關諮詢與協助。

台積電指出，公司防疫委員會已追溯確診員工的接觸史，確認曾近距離接觸者約30人，並已即刻進行為期14日的居家隔離。

台積電表示，將每日監測隔離者健康狀況，並提供必要的協助，以利後續追蹤。除原定的例行消毒，今天亦擴大辦公區消毒範圍，並針對這名員工的工作場域及公共區域加強消毒。

台積電強調，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司決議啟動分組辦公營運模式。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。（編輯：林孟汝）1090318