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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

台積電1員工確診武漢肺炎 啟動分組辦公營運模式

最新更新：2020/03/18 20:28
晶圓代工廠台積電18日宣布，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院進行診治。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電18日宣布，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院進行診治。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台積電今天公告，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院診治，內部決議啟動分組辦公營運模式因應。台積電表示，不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。

防疫資訊

武漢肺炎疫情持續升溫，台積電今晚公告指出，有一名員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），目前已入院診治，公司將持續關切，並提供相關諮詢與協助。

台積電指出，公司防疫委員會已追溯確診員工的接觸史，確認曾近距離接觸者約30人，並已即刻進行為期14日的居家隔離。

台積電表示，將每日監測隔離者健康狀況，並提供必要的協助，以利後續追蹤。除原定的例行消毒，今天亦擴大辦公區消毒範圍，並針對這名員工的工作場域及公共區域加強消毒。

台積電強調，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司決議啟動分組辦公營運模式。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。（編輯：林孟汝）1090318

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