台糖酒精暫時降產 4月中旬產量翻倍至7萬瓶

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）各界關心台糖酒精產量，台糖表示，目前主要由台酒提供防疫酒精，台糖剩約33萬公升酒精，暫時先將日產量降至3萬瓶，已從國外訂購原料，預估將在4月中抵台，屆時產量將提升至7萬瓶。

經濟部長沈榮津、台糖董事長陳昭義今天列席立法院經濟委員會，國民黨立委廖國棟表示，外傳台糖施行酒精減量，許多民眾抱怨買不到酒精，造成恐慌。

陳昭義回應，台糖目前剩下約33萬公升酒精量，已經從國外訂酒精原料，預估4月10日抵台。在此之前，台糖要以既有原料持續生產酒精，因此無法大量生產。除了即將抵台的原料外，台糖也已下訂第二批原料。

陳昭義說，目前以台酒生產防疫酒精為主，台酒動用旗下6座酒廠、一天產20萬瓶，台糖酒精產量則是一天約3萬瓶。

台糖總經理管道一補充，台糖沒有生產酒精，是委託2家業者代工，預估將有100萬公升原料在4月10日抵台，15日入庫生產，屆時日產量有望從目前3萬公升提升至7萬公升。

管道一說，會盡量增加酒精銷售通路，像是四大超商、量販、全聯、藥局等，讓民眾可以方便購得防疫酒精。陳昭義表示，一瓶酒精可以讓小家庭使用一個月，呼籲民眾不用囤積、恐慌，台糖會盡量供應酒精。

經委會召委、民進黨立委邱議瑩提醒，官員在答詢防疫相關問題時，要據實且完整回應，若遭外界斷章取義，恐引起不必要恐慌。（編輯：張均懋）1090319