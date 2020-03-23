逐筆交易上路 投顧讚資訊透明券商提醒風險

（中央社記者江明晏、韓婷婷台北23日電）台股逐筆交易今天上路，投顧認為，隨到隨撮和過去5秒撮合的最大差異是市場資訊變得透明；券商則提醒投資人市價委託使用風險，可能會買得比預期高，或賣得比預期低。

台股今天正式實施盤中全面逐筆交易，投資人盤中下單隨到隨即撮合，交易速度明顯較以往快很多，部分投資人表示仍在慢慢習慣中。

台灣證券交易所表示，盤中逐筆交易新制上路，市場資訊更透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，台股邁入新的里程。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合，和過去5秒的最大差異是有助於市場資訊透明。過去可能有主力會藉著時間差製造假買單和賣單，吸引或驚嚇投資人；現在價格優先、時間優先，讓行情更透明。

因應逐筆交易，大型證券商積極投入大量人力、物力，全面升級硬體及軟體，因此市場擔心新制不利散戶投資人；但他認為，台灣高頻交易不普及，對多數散戶影響不大。雖然新制度上路遇到目前利空氛圍較為不利，不過交易制度改變終究是習慣問題，後續就是回歸基本面反映。

另外，券商也提醒投資人留意市價委託使用風險，尤其是不指定價格且當日有效委託的市價ROD，使用時機建議是有強烈成交意願，譬如說「一定要買到、一定要賣掉」，但市價單的風險可能會買得比預期高，或是賣得比預期低；若心中有理想價格，還是要使用指定價格的限價買賣。

券商進一步說，當股價劇烈波動時，使用市價單如觸及瞬間價格穩定措施的上下限，在可成交範圍內將部分成交，超出可成交範圍時則部分予以退單；以市價委託時，務必留意委託及成交狀況是否有退單的情形。

群益證券總經理賈中道表示，面對新制上線，將推出許多策略聯盟合作，除了優化原有交易API程式介面外，也提供OpenAPI通訊協定及HTML5網頁連結，讓各類型的客戶能快速簡單的串接，進行逐筆交易。

群益證券表示，委託單隨到即撮、價格透明的特性，將於行情價格揭示上有相當快速的變動，投資人對資訊系統的倚賴將會加深加重，未來將推出各類全新下單交易軟體及功能，其中行動裝置下單APP及Line@下單功能，將搶攻手機下單市場。（編輯：張良知）1090323