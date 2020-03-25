疫情若難控制 顏炳立：第2季房市恐現拋貨潮

疫情影響蔓延至不動產，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，若第2季無法控制疫情，房市恐出現恐慌性拋貨潮，策略轉向現金為王。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北25日電）疫情影響蔓延至不動產，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，若第2季無法控制疫情，房市恐出現恐慌性拋貨潮，策略轉向現金為王。顯然，央行降息無用，疫情衝擊房市信心，戴德梁行開出第一槍。

戴德梁行今天舉行2020首季房市景氣看法線上記者會，面對疫情影響全球經濟動能，美股、歐股與亞股無一倖免，也讓顏炳立形容，「房市本來就像一隻牛準備爬起來，結果現在是躺在地上」。

他進一步拆解各項不動產第2季表現；飯店市場與店面市場均處於疫情「確診」階段，又以飯店市場正在跟疫情搏鬥當中，最為慘烈；店面市場雖是確診，但還在觀察階段。

疫情抑制民眾出遊興致，讓零售店面營運下降，可以認定為短暫現象，需求只是遞延並未消失，因此現階段仍在觀察，相對飯店業，店面還算輕症。

住宅市場則是要緊盯「防疫」階段，顏炳立指出，雖然房市尚未出現恐慌殺盤，價格持穩，但是成交量萎縮，可以觀察到買氣逐漸保守，一旦疫情影響期拉長，經濟放緩連帶影響到固定收入族群者，剛性買氣勢必縮手，建議此刻賣方應該降價，刺激買盤進駐。

顏炳立更預期，若第2季疫情尚未獲得控制，市場將朝向現金為王策略，屆時房市會出現恐慌性拋貨潮。

目前僅對土地市場信心最為樂觀，並定義為「逆疫」而行，土地交易可謂絲毫不畏疫情黑天鵝影響。

戴德梁行統計今年截至昨天，土地交易量為新台幣476億元，若以5年均線觀察，平均每季成交量為438億元，代表著今年第1季交易水準仍是高於平均值。

加上下週世貿三館地上權標售案，底標價格266億元，戴德梁行樂觀認為有機會順利決標，將會推升2020年第1季土地交易量達到700億元大關，整體熱絡程度堪稱是「逆疫」最佳典範。

至於在辦公市場則是定義為堅挺「抗疫」，考慮到全球降息，資金購買力下降，穩定收益的商用不動產成為投資者青睞選項。（編輯：張均懋）1090325