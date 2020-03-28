寧夏夜市靠外送突圍 下一步要走向社交電商

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）武漢肺炎疫情蔓延，餐飲、觀光首當其衝。然而，寧夏夜市部分攤商業績卻在不景氣中增長3成，業者說，外送平台是逆襲重要關鍵。不僅如此，也將與電商龍頭合作，估5月可正式走向網路平台。

從台北圓環最鼎盛的時候，發展至今已有55年歷史，號稱老台北人一定知道的寧夏夜市，不僅曾奪下2015年台北市「最好逛夜市」、「最美味夜市」、「最有魅力夜市」、「最環保夜市」及「最友善夜市」等多項冠軍，也是國際旅客來台必訪的美食聖地，連好萊塢巨星威爾史密斯跟國際大導李安都曾來一嚐美食。

生意正旺時，想不到去年底爆發的武漢肺炎疫情慘烈，各國陸續封城，觀光客不來、民眾避免出門受到感染「宅在家」，導致生意銳減，多數業者苦不堪言。

但在疫情蔓延之際，寧夏夜市商圈人潮雖減少3成，部分攤商業績卻逆勢成長，平均增加2成至3成。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國接受中央社記者採訪時表示，寧夏夜市觀光協會一年多前赴中國參訪，親眼見證了中國外送平台市場的威力，也開啟寧夏夜市與平台合作契機。

相較個別業者單打獨鬥，寧夏夜市打的是團體戰，集結有意願的攤商在去年底與外送平台UberEats合作，搶下「全球首個外送夜市」名號，並推出「套餐組合」，民眾下單時可以一次嚐到多個攤位美食。

「做餐飲的總愛談論翻桌率，不過，一個夜市攤位就那幾張桌子，要怎麼翻？我們該做的是在離峰時刻吸引更多客人上門，甚至讓本來不會接觸的消費者走進來，」林定國說。

寧夏夜市短短3個月締造了1萬5000筆外送訂單紀錄，林定國說，加入外送平台後，有店家業績平均約成長2成至3成，有人增加近7成，甚至更好。

林定國舉例，寧夏夜市有間鹽水雞攤以往月營業額約新台幣6萬元。不過，業者加入平台後，實體店面業績差不多，但外送訂單卻如雪片般飛來，月營業額衝到25萬元，相當營收逾7成來自外送。爆發肺炎疫情後，業績更隨著訂單增長。

也有攤商光是仰賴平台，3個月營業額累計飆至100萬元，他強調，「工具給了會用的人，就能發揮得淋漓盡致」。

外送平台通常抽成逾3成，不過，林定國指出，寧夏夜市主打團體戰，抽成成數是商業機密，只能說寧夏夜市相對省很大。

他說，爆發武漢肺炎疫情後，寧夏夜市除了消毒、加強管理，讓民眾願意走到寧夏夜市，外送訂單更是支撐營運的重要關鍵，外送平台力量不容小覷。

寧夏夜市不僅與UberEats和foodpanda合作、也正與其他外送業者洽談合作，寧夏夜市觀光協會眼光放得更遠，下一步要走向電商。

林定國指出，寧夏夜市很多著名小吃美食，民眾除了可以在店面享用、外送到府，很多業者也研發冷凍包、調理包，現在正與多家龍頭電商業者洽談，將販售相關商品。

此外，攤商透過電商平台分享自家商品，並透過社群網絡、親朋好友互相推薦商品，若完成訂單，攤商也可分潤，成為「社群電商」。林定國說，疫情恐怕拖到下半年，數位轉型迫在眉睫，期盼最慢要在5、6月與業者正式合作。

歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情、兩岸關係急凍導致陸客銳減，又碰上武漢肺炎衝擊，林定國說，當危機爆發時，沒有做好準備的攤商恐怕面臨倒閉潮，「居安思危、勇於創新是寧夏挺過難關的重要關鍵」。（編輯：林孟汝）1090328