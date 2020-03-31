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首頁 / 證券

台股漲幅收斂橫盤整理 伺機反彈

最新更新：2020/03/31 10:34

（中央社記者吳家豪台北31日電）美股勁揚3%，帶動亞股上漲，台股今天早盤上漲60點開出，漲勢一度擴大到超過150點，最高來到9789.81點，隨即回測橫盤整理；分析師認為，若收盤能站穩昨天高點9655點，有機會重新展開反彈行情。

至10時19分左右，台股加權指數來到9725.36點，上漲95.93點，漲幅1%，成交值新台幣562.46億元。電子股漲1.35%，金融股漲0.32%。

晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）漲1.94%，今天台積電股價同步走高，早盤達274元，漲幅約2.43%，市值回升至7兆元之上。

蘋概股指標鴻海去年毛利率、營業利益率、淨利率三率三降，今天股價漲幅未跟上大盤漲勢，早盤小漲0.2元，來到70.2元；近期三大法人至30日為止已連續3天賣超。

股王大立光三大法人昨天同步站在賣方，今天早盤股價開高，一度站回5日線之上，隨即漲幅收斂，盤中上漲1.72%，來到3850元。

亞洲投顧分析師蘇建豐說，美股大漲出現止跌訊號，今天台股開高超過昨天高點9655點，回測後開始呈現量縮橫盤整理，若收盤能站穩昨天高點9655點，有機會重新展開反彈行情。（編輯：張均懋）1090331

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