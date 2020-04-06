桃園店面交易 2000萬元以下最受青睞

（中央社記者潘羿菁台北6日電）桃園店面交易兩極化，台灣房屋依據實際登錄資料，觀察2019年桃園店面交易件數為553件，年增4.1%，其中，總價新台幣2000萬元以下交易件數為424件，創5年來新高。

值得注意的是，在桃園區域，店面交易破上億元的件數2019年為16件，較2018年暴增4.3倍，台灣房屋分析，店面交易將逐漸走向M型化。

觀察總價帶，2019年總價在2000萬元以下的店面成交件數為424件、占桃園全年店面交易比重76%；2001至5000萬元有103件、占比18%；5001萬至1億元則是有10件、占比1.8%；1億元以上為16件、占比2.8%。

台灣房屋分析，拜科技與網路發展、電子商務帶動，民眾購物與消費型態改變，實體店舖改走低總價小店風，桃園市13區中，有8個行政區的2000萬內的低總價小店，其中每坪成交價格最高突破百萬，顯示桃園低總價小店風盛行。

台灣房屋認為，雖然單坪價格高，因為自用且店面所處商圈只要夠精華、小坪數總價低，入手門檻容易，反倒是成為買家搶購的關鍵原因。

至於去年成交破1億元的店面位置，集中在中正藝文特區、青埔地區以及龜山長庚3大商圈。（編輯：林孟汝）1090406