台股逢跳空缺口反壓 震盪整理

（中央社記者吳家豪台北13日電）權值股台積電將於16日舉辦法說會，資金行情轉保守，今天台股開低震盪，面臨3月13日跳空缺口上緣約10359點反壓；分析師表示，後續需觀察能否帶量回補缺口。

台股加權指數今天早盤一度下跌近77點，最低來到10080.65點，在面板股與印刷電路板（PCB）類股買單挹注下，一度翻紅上漲逾20點，隨即震盪拉回平盤之下。至10時37分左右，加權指數來到10152.21點，下跌5.4點，跌幅0.05%，成交值新台幣618.54億元。

權值股表現方面，台積電開低走高翻紅，早盤上漲0.54%，來到281元，仍面臨月線壓力；鴻海盤中下跌0.41%，來到73.6元。第2季展望保守的股王大立光早盤開低，在平盤3685元附近整理。

媒體報導，三星LCD大單釋出，鴻海集團旗下面板廠受惠，群創股價上漲3.45%，來到6.3元，成交量超過12.53萬張。印刷電路板族群也獲資金青睞，欣興上漲3.57%，來到36.25元，成交量逾3.14萬張；金像電漲1.89%，來到26.9元，成交量超過3.05萬張。

亞洲投顧分析師蘇建豐說，3月24日大盤正式止跌後，現階段面臨3月13日跳空缺口上緣約10359點反壓，盤勢容易震盪。後續如果大盤帶量回補缺口，代表多方攻擊意願較高；如果量縮回補缺口，通常會伴隨回測。目前操作策略建議不要追高，應降低操作資金、控制風險。（編輯：黃國倫）1090413