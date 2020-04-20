口罩原料報價強勢 石化廠趁勢搶短單

（中央社記者潘羿菁台北20日電）近期石化報價震盪劇烈，口罩原料的丙烯、PE、PP漲逾10%最強勁，國內石化廠分析，目前唯獨口罩原料需求穩當，吸引熱錢炒作，此刻只能搶短波，趁價格好盡量多搶單。

根據普氏（Platt`s）石化原料報價，丙烯最新週均價為每噸680美元，較前週均價620美元，大漲9.7%，為烯烴三大原料中唯一上漲原料；聚乙烯（PE）系列最新週均價來到每噸750至810美元間，一週漲幅11.9至15.4%，聚丙烯（PP）同樣大漲10.9%，站上每噸815美元。

PE大廠台聚分析，口罩相關原料為丙烯、PE與PP，受到疫情影響，各國採取邊境管制與封城措施，許多需求跟著萎縮，唯有防護衣與口罩相關需求持續升溫，帶動現階段石化原料報價中，適用口罩規格原料詢價較為熱絡；市場看準防疫題材，進場炒作石化原料，帶動原料報價震盪劇烈。

由於口罩以外的需求皆不振，為維持工廠稼動率與把握口罩上漲商機，台聚、台塑都在積極搶單，盡量拿下價格相對好的訂單。

不過台聚擔憂這波口罩題材上漲力道偏弱，認為續航力恐怕不足，石化報價要漲得長久，必須等到各國解除禁令後，需求回籠才是支撐主力。

台化則說，主要是石化原料價格探底後，吸引代理商炒作，搭配口罩題材，順勢將低價庫存炒起一波行情。

法人觀察，國際油價暴漲暴跌也是帶動石化原料震盪劇烈的原因之一，不過西德州原油5月交割期一度跌破每桶15美元，原油再次下挫，石化原料後續可能有下修空間。（編輯：黃國倫）1090420